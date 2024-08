Possiamo sconfiggere la Russia L' appello disperato? di Kuleba

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) L'Ucraina sta dimostrando di poterlasul campo. È quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmytroal Consiglio informale Esteri a Bruxelles. Parlando dell'invasione dell'esercito ucraino nella regione russa di Kursk,ha sottolineato: "Abbiamo dimostrato ancora una volta a tutti chevincere. Abbiamo dimostrato ancora una volta che le linee rosse russe sono vuote".chiede all'Unione europea di poter utilizzare le armi per colpire obiettivi militari all'interno della. La richiesta trova il sostegno dell'alto rappresentante Ue Josep Borrell, che chiede di rimuovere le restrizioni a Kiev. Ma Antonio Tajani frena: "Per l'Italia resta l'impegno a non usare armi in", avverte il titolare della Farnesina.