Picchia la compagna lei scappa e chiede aiuto in una casa di riposo Arrestato un 36enne

(Di venerdì 30 agosto 2024) Firenze, 30 agosto 2024 -la, lei. Un fiorentino di 36 anni è statodai carabinieri a Borgo San Lorenzo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il gip ha disposto per l'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. La vicenda risale al 28 agosto. Il, al culmine di un diverbio, avrebbe colpito con calci e pugni la donna. Lei, approfittando poi che l'uomo si fosse addormentato, è fuggita dae ha chiestoagli infermieri di una vicinadi cura per anziani. Le condizioni della donna, che presentava ferite e lividi sul viso, secondo quanto emerso, ha indotto i dipendenti della struttura a chiamare il 118. La vittima è stata portata all'ospedale di Borgo San Lorenzo dove le sono state riscontrate un trauma cranico ed ematomi, lesioni e fratture con una prognosi di 50 giorni.