Paracanottaggio Giacomo Perini ed il quattro con PR3 misto affronteranno i ripescaggi alle Paralimpiadi

(Di venerdì 30 agosto 2024) Le batterie deldi Parigi 2024 rimandano i due equipaggi azzurri aidi domani:nel singolo PR1 maschile si conferma comunque in piena lotta per un gradino del podio, mentre ilcon PR3offre una prestazione in linea con un possibile ingresso in Finale A. Nel singolo PR1 maschilesi classifica secondo nella seconda serie in 9’08?50 e dovrà disputare i recuperi: l’azzurro ottiene il terzo crono complessivo. A staccare subito il pass per l’ultimo atto è il britannico Bejamin Pritchard, alla miglior prestazione paralimpica in 8’51?26, ad un soffio dalla miglior prestazione mondiale (8’50?38). Dalla prima serie va in Finale A, invece, l’ucraino Roman Polianskyi, vittorioso in 9’04?88.