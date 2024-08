Padre e figlia agenti fuori servizio arrestano ladro seriale a Siracusa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nel pomeriggio di ieri, 29 agosto, una scena degna di un film d’azione ha animato le strade di. I protagonisti sono due poliziotti. Uno è a disposizione della caserma die l’altra a Salerno. Entrambi si trovavano nei pressi di via Tisia quando hanno assistito a un furto in diretta. Un uomo, con un gesto fulmineo, ha rubato uno zaino appoggiato sullo specchietto retrovisore di una moto parcheggiata. Il proprietario, distratto da una telefonata, non si è accorto di nulla.Leggi anche:, falciato da un’auto mentre attraversa sulle strisce pedonali La dinamica dei fatti I duenon hanno esitato un attimo. Con prontezza hanno inseguito il, bloccandolo poco dopo. Il malvivente, un cinquantatreenne già noto per reati simili, non ha avuto scampo.