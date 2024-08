Omicidio Sharon Verzeni parlano gli inquirenti | La svolta è vicina I testimoni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) La pista del balordo nell’dia Terno d’Isola guadagna sempre più terreno, almeno secondo la famiglia della vittima e il fidanzato, Sergio Ruocco. «L’avevo detto fin dall’inizio. È giusto controllare anche queste persone come controllano tutti», ha dichiarato Ruocco, sostenendo l’ipotesi che l’assassino possa essere una persona già nota per comportamenti pericolosi. Il testimone e la sparizione misteriosa Un nuovo testimone si è fatto avanti nelle ultime ore, aggiungendo dettagli cruciali all’indagine. Si tratta del titolare di un chiosco di alimentari in piazza 7 Martiri, che ha riferito di un gruppo di cittadini stranieri, principalmente marocchini, che frequentavano regolarmente la zona dell’. Dopo il delitto, questi individui sono scomparsi per un periodo, per poi tornare.