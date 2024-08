Nuovo ospedale a Desenzano coro di no e nasce un comitato di protesta | gazebo incontri e sit in

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024)(Brescia), 30 agosto 2024 – Centinaia di adesioni per il‘Manteniamo l’disul Montecroce’, contro il progetto di unnosocomio. Formatosi a partire da luglio, ilsi è presentato ieri, chiarendo di essere apartitico. Gli obiettivi sono chiari: mantenere l’disul Montecroce, avere una sanità efficiente e non muri nuovi, evitare l’ennesimo consumo di suolo in aree di pregio ambientale. “Dai documenti esaminati ad oggi sono state rilevate incongruenze e superficialità nell’analisi dei dati ed è per questo che chiederemo un incontro a tutti gli Enti coinvolti in questo progetto per presentare le nostre controdeduzioni e chiedere chiarimenti”.