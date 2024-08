Lucchese ko | passa il Gubbio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Lucca, 30 agosto 2024 – Ilespugna il Porta Elisa e condanna laalla prima sconfitta, dopo il pareggio di Pineto. Debutto stagionale dellaal Porta Elisa sotto gli occhi attenti del presidente Bulgarella, contro unche sicuramente vuole tornare a casa con un risultato positivo. Partono molto bene gli ospiti, che provano subito a creare un buon giro palla. La prima occasione arriva al 7’ con D’Ursi, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. I rossoneri provano a rispondere e cercano di schiacciare gli umbri nella propria metà campo. Al 18’ bella occasione per D’Ursi, che questa volta calcia dal limite dell’area, ma il suo tiro centrale viene parato da Palmisani. Al 19’ scontro di gioco. Palmisani esce in presa aerea e colpisce involontariamente David che cade a terra colpito al naso e deve abbandonare il campo per infortunio.