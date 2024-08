LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 60 km al traguardo il gruppo lascia andare la fuga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.42 60 km al. 15.40 Il passaggio di Vine, Soler e Van Aert al GPM dell’Alto O Portelo. – 100 km Vine, Soler and van Aert attack the breakaway in search of the KOM. Wout extends his lead over Adam Yates to 8 points! ¡@JayVine3, @solermarc93 y @WoutvanAert atacan en el Alto O Portel y se marchan! van Aert es líder con 8 puntos. pic.twitter.com/4WUfF9soA6 — La(@la) August 30,15.36 Ancora una quarantina di chilometri prima di raggiungere lo sprint intermedio di Sésamo. 15.33 Lievita il vantaggio dellasul. Ben 13’30” il margine dei 23 attaccanti sul plotone principale. 15.30 70 km all’arrivo. 15.26 A dettare il passo ovviamente la Decathlon AG2R La Mondiale Team del leader O’Connor. 15.23Maglia Rossa a 12?. 15.