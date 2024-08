LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | l’Italia si prende 7 pass per le finali Bene Bocciardo Boggioni e la staffetta mista stile libero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.44 Si chiude qui la seconda mattinata di batterie nelalla Defense Arena nell’ambito delledi Parigi. Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. 11.42 Chiude Monica, chiudein terza posizione col crono di 2:39.69. La batteria è stata vinta dalla Cina (2:27.52), davanti all’Ucraina (2:30.53). Italia qualificata allassima del pomeriggio con il quinto tempo. 11.42 Risale una posizione, ora è terza a 2:00.38. 11.41 Italia sempre quarta dopo la seconda frazione. Tempo di 1:30.58. 11.39 Il tempo di Vincenzo Boni è di 51.56. Azzurri ora in quarta posizione. 11.39 Pronta a partire la batteria con. 11.35 Gli Stati Uniti intanto hanno vinto la prima batteria, col crono di 2:23.01. Secondo il Brasile, che è arrivato a 11 centesimi dagli americani.