L' autunno dello scontento sindacale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 30 agosto 2024) Le grandi vertenze su Stellantis ed ex Ilva. Poi, i rinnovi di contratto in molti settori nevralgici, dai trasporti alla grande distribuzione, tra richieste di aumenti salariali, rilanci necessari e ristrutturazioni dolorose. La stagione che si va ad aprire è già disseminata di confronti - e probabili conflitti - tra parti sociali ed esecutivo. Con scioperi che vanno messi in conto. C’è il dossier Stellantis, con la produzione di auto a picco. C’è il caso ex-Ilva, in attesa di un «cavaliere bianco» che salvi il più importante impianto siderurgico italiano. Ci sono le incognite sul futuro degli elettrodomestici e dell’hi-tech. Un quadro preoccupante con tante aree di crisi che punteggiano il tessuto industriale nazionale: sarebbero più di 60 mila i posti di lavoro a rischio secondo la Cgil.