La moglie di Tamberi | Le pare che un atleta possa bere un bicchiere di acqua al giorno?

(Di venerdì 30 agosto 2024) La Stampa, con Giulia Zonca, intervista Chiara Bontempi ladi Gianmarco. L’oggetto dell’intervista ovviamente sono le Olimpiadi, le coliche renali, le reazioni social. Riportiamo le domande finali dell’intervista. Si aspettava questo seguito social da Truman Show? «Dall’episodio della fede è impazzito tutto. Lui usa quel mezzo per costruire una comunità, per darsi ai suoi tifosi. È amatissimo, solo che i social sono costruiti al contrario: l’algoritmo fa svettare i pochi insulti di anonimi astiosi, invece di privilegiare la massa di persone che si prende il disturbo di trovare parole di supporto. Servono leggi diverse, un profilo deve passare da un documento. Ho visto un oceano di affetto arginato da una minoranza di scemenze». C’è chi non ha creduto ai calcoli, chi ha trovato l’aggiornamento in diretta eccessivo. «Non voglio nemmeno considerare certi commenti».