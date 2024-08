La mamma nel congelatore | orrore in Sardegna poi la spiegazione del figlio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Di preciso non si ricorda neanche quando sia successo. Quando, cioè, sua madre sia venuta a mancare. «Era il periodo del Covid, un gennaio», racconta agli inquirenti. Che vuol dire, se va bene due anni fa sennò anche di più. Sarroch, un paesino del Cagliaritano, in, poco meno di 5mila abitanti e la signora Rosanna Pilloni, morta durante la pandemia ma non per l'ufficio anagrafe (e men che meno per quello dell'Inps). Circa ottant'anni (indicativamente) e un, Sandro Mulas, 54 anni (i suoi sì, certissimi, dato che è vivo e vegeto) che pur di continuare a incassare la sua pensione ne ha nascosto il cadavere in una pozzetto che aveva in casa. Però si sono insospettiti in tanti, a Sarroch.