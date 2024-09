La felicità? È vivere all’aperto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Prima c’era l’Hygge, lo stile di vita danese che invitava a concentrarsi sulle cose semplici che fanno stare bene e a creare un ambiente intimo e accogliente. Poi è arrivato ll Lagom, la risposta svedese che promuoveva il ritorno all’essenziale e alla sobrietà. Non si è fatto attendere, dall’Olanda, il Niksen, fondato sul ritagliarsi delle pause per isolarsi e lasciare andare pensieri, problemi e incombenze. Oggi, l’ultimo trend lifestyle viene dalla Norvegia. Si chiama Friluftsliv, un termine composto da tre parole – libero, aria e vita – che può essere tradotto come ’vita all’aria aperta’.