La Champions League rivoluzionata per ora è una grande confusione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 30 agosto 2024) Giudizio osservando il sorteggio (se si può chiamare così) che a Montecarlo ha composto il listone di partite della primadella nuova era? Boh. Non è stato un sorteggio, al massimo una cerimonia di tributo al computerone di Nyon che ha via via composto la lista delle sfidanti per ciascuna delle 36 iscritte. Sulla trasparenza ci si fida per forza, ma l'impatto emotivo è stato enormemente ridotto rispetto al passato e, soprattutto, sarà difficile trovare un tifoso qualsiasi in giro per l'Europa in grado di dire se alla propria squadra sia andata bene o male. E cosa serva per proseguire il cammino oltre la prima fase di gennaio, evitando il rischio di un mesto ritorno a casa.