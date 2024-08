JAMES BAY è uscito oggi con EASY DISTRACTION

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 30 agosto 2024) BAY fuori il nuovo singolo "" scritto con Brandon Flowers dei The Killers, e secondo estratto dal nuovo album "CHANGES ALL THE TIME" fuori venerdì 4 ottobre. Andiamo a saperne di più. Fuori "" di Bay Esce 30 agosto 2024 "", il nuovo singolo di Bay, cantautore multiplatino tre volte nominato ai GRAMMY® Award e vincitore del BRIT Award. Il brano è stato scritto dallo stesso Bay insieme a Brandon Flowers dei The Killers, dando vita alla loro prima collaborazione. È il secondo singolo che anticipa il nuovo album dell'artista, "Changes All The Time", in uscita il 4 ottobre 2024 e disponibile in preorder nei formati LP e CD nei principali store e in esclusiva nello shop Universal Music l'LP autografato.