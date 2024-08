Inclusione sociale e lavorativa in sette per Pulendo Montoro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTutto pronto al Comune diper avviare il PUC – Progetto Utile alla Collettività “”, afferente alla misura dipreviste dal Decreto Lavoro 2023. Sono 7 i partecipanti, 2 donne e 5 uomini, che inizieranno a svolgere la loro attività a partire dal prossimo lunedì 2mbre 2024 fino a conclusione dell’attività, prevista per primavera 2025. I partecipanti, così come previsto ai sensi del Decreto Ministeriale 156/2023, saranno impegnati da un minimo di 8 a un massimo di 16 ore settimanali in attività relative al miglioramento dell’igiene e del decoro della città; nello specifico saranno impegnati in attività di pulizie delle strade e di edifici pubblici.