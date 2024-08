I trucchi per una perfetta camminata verso l’altare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tra i momenti più emozionanti di ogni matrimonio, c’è senza alcun dubbio ladella sposa. Questo iconico rito, cuore pulsante della funzione religiosa, coincide con l’inizio di una nuova vita per la coppia, che, lasciata alle spalle la propria famiglia di origine, è finalmente pronta per un nuovo cammino a due. La marcia nuziale permette inoltre anche alle persone più vicine ai festeggiati, tra amici e parenti, di partecipare in prima linea ad un evento così significativo. Camminando tra le navate, la sposa potrà incrociare lo sguardo di quanti l’hanno sempre supportata, riservando loro un ruolo da protagonisti anche nel giorno del sì. Tuttavia, camminareavendo gli occhi di tutti puntati su di sé potrebbe non rivelarsi così semplice come sembra. Soprattutto per le persone emotive o comunque non abituate ad essere al centro dell’attenzione.