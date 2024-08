Governosui social Abodi spicca il volo grazie ai succesi alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 30 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – Agosto, interazione mia non ti conosco. Eccezione fatta per il ministro dello Sport Andreache ha beneficiato del traino dei successi, di squadra e singoli, ottenuti dagli atleti azzurridi Parigi. E’ questa la sintesi di Arcadia per raccontare questo mesee digitale vissuto dai ministri, tra una medaglia d’oro, un tuffo al mare e qualche polemica agostana che ha tenuto banco sui temi dell’integrazione, della parità dei diritti e della sicurezza, così come su quelli della giustizia. Ad ogni buon conto, in ossequio alla sacralità italica per la pausa ferragostana, tutti i ministri hanno tirato il freno a mano, pubblicando in media meno post rispetto ai mesi precedenti.