Germania dopo l’attentato stretta su migranti e possesso di armi da taglio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) La strage di Solingen ha lasciato strascichi in, dove le autorità stanno attuando misure restrittive sia per quanto riguarda i, sia sull’uso e ildida. Il governo Scholz, come riporta Repubblica, “si è accordato su un pacchetto di misure che introdurrà unasui profughi, soprattutto sui cosiddetti dublinanti (i profughi che non chiedono asilo nel primo Paese in cui approdano ma si spostano in altri, ndr), e un giro di vite sulleda“. Il Ministro dell’Interno Nancy Faeser della Spd si è detta soddisfatta, prevedendo “ampi effetti” grazie alle nuove regole.