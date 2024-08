Fiorentina Bove | Addio con la Roma? Speravo in un finale diverso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Edoardoè un nuovo giocatore della. Il centrocampista, al momento della sua partenza dalla stazione diTermini direzione Firenze, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Faccio un saluto ai tifosi della. Dispiace per come è andata,e meritavo un. Ma sono felice per quello che arriverà e sono fiducioso, ringrazio i tifosi perché mi hanno dimostrato sempre grande affetto”. Il centrocampista passa in viola nell’ultimo giorno di mercato con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto da 10,5 milioni che può diventare obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze del giocatore in maglia viola.: “con lain un” SportFace.