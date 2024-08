Finita l' operazione israeliana a Khan Younis

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 30 agosto 2024) Le unità della 98ª Divisione hanno completato la loro missione nell'area diYunis e Deir al-Balah, dopo circa un mese di attività operativa sia in superficie che sottoterra. Il portavoce arabo delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), Avichay Adraee, ha comunicato ai residenti locali che possono rientrare nelle proprie abitazioni in sicurezza, poiché la zona è tornata a far parte dell'area umanitaria di Gaza. Durante l', le truppe hanno neutralizzato oltre 250 militanti e hanno distrutto numerose infrastrutture terroristiche oltre a sei chilometri di tunnel. Le forze israeliane nelle ultime ore hanno ucciso Wassem Hazem, leader di Hamas a Jenin (Cisgiordania), insieme ad altri due militanti che erano con lui. L'annuncio è stato fatto tramite un comunicato congiunto dell'esercito israeliano (IDF), dell'agenzia di sicurezza e della polizia del Paese.