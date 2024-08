Festival di Venezia Diciannove – Un film semplice giocoso libero e indispensabile Produce Luca Guadagnino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Finalmente il dio del cinema si è ricordato deldi, opera prima di Giovanni Tortorici, sezione Orizzonti, è piombato sul Lido e non riesci a togliertelo dalla testa. Un. Coming of age mai serioso (e mai all’opposto ridanciano) che non guarda in faccia a nessuno, privo di stereotipi recitativi e di scrittura, lontano dai corrucciati tinelli del cinema italiano ma vicino teneramente ai fornelli. Per Leonardo (Manfredi Marini) è il fatidico momento della scelta dell’università, facoltà di Lettere: da Palermo verso Londra – dove già vive la sorella quasi coetanea – poi di ritorno a Siena e infine Torino (passando per Milano e ancora Palermo). Timidamente ostinato a non omologarsi alla massa, adora il Pulci o il Giordani invece delle rime dantesche, ma non se la tira affatto e nemmeno fa il nerd impacciato.