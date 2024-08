Fermana altro colpo Ecco l’under Baratteri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Continua il lavoro dellaal Bruno Recchioni, teatro di tutti gli allenamenti settimanali della formazione gialloblù. Settimana di carico visto che nel weekend non sono in programma match ufficiali per i gialloblù e dunque si deve recuperare il tempo perduto per mettere benzina nel motore. Un motore nel quale è stato inserito, o meglio ufficializzato, untassello questa volta in quota under. Si tratta di Gianluca, classe 2006, centrocampista proveniente dall’Uracan Tres Arroys ma che ha legami con le Marche. Il papà nella prima decade del nuovo millennio ha vestito con ottimi risultati le maglie di Pergolese e Fano, dall’Eccellenza fino alla C rimanendo poi in Italia fino al 2017.