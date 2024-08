Estra la colonna Brajkovic | Convinto da Ron Rowan

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tranquillo, pacato nel modo di porsi e di parlare, con la faccia da bravo ragazzo, Lukasi racconta a tutto tondo, dalla chiamata di Pistoia alle prime impressioni sui compagni. "La scelta di venire a Pistoia – dice– è stata velocissima. Ero in Grecia ed il presidente Ronmi ha contatto personalmente spiegandomi bene cosa ha intenzione di costruire a Pistoia e le sue parole mi hanno subito".viene da un’ottima stagione con il Kolossos Rodi con cui in 28 partite disputate, ha prodotto 14 punti e 6.6 rimbalzi di media (quinto miglior rimbalzista della Lega). Per sei volte ha totalizzato una doppia-doppia e in 22 gare su 28 è andato in doppia cifra per punti segnati. Le aspettative anche per questa stagione sono alte ma al momento perquesto non è il primo pensiero.