È già sfida scudetto L’Inter ospita l’Atalanta e si aggrappa a Thuram Lautaro recupero lampo

(Di venerdì 30 agosto 2024) A poche ore da uno dei momenti più “attesi“ dell’anno solare (calcistico), ovvero la chiusura del “mercato“ estivo che di fatto per i campioni d’Italia era già terminato circa quattro mesi fa, la sera del derby(Ausilio dixit, dopo gli ingaggio di Taremi e Zielinski),prova a dare il primo scossone alla classifica e a prendersi (almeno per una notte) la vetta della classifica. San Siro sarà ancora una volta “sold out“, in un anticipo che profuma d’Europa e che promette spettacolo, alla luce anche dei più recenti precedenti infarciti di gol: per il primo scontro diretto della stagione, arrivache alla Scala del Calcio non vince da oltre dieci anni (23 marzo 2014, 1-2 con dopietta di Giacomo Bonaventura) ma che è squadra tosta, pericolosa e imprevedibile.