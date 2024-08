Di Marzio | Osimhen potrebbe restare al Napoli da fuori rosa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Clamosvolta nel caso: l’attaccante nigeriano rischia di rimanere in azzurro senza giocare. Conte infastidito. Il caso Victorprende una piega inaspettata. Gianluca Di, esperto di mercato di Sky Sport, lancia la bomba: il bomber nigerianoal, ma da. Durante la trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale’, Diha dichiarato: “Il casonon si è ancora risolto, anzi in questo momento lo scenario più probabile è che il nigeriano resti ada. Questa situazione è arrivata a un punto che in pochi si potevano immaginare”. La notizia arriva in un momento di grande fermento per il mercato del, che ha già chiuso sette acquisti: Rafa Marin, Spinazzola, Buongiorno, Neres, Lukaku, McTominay e Gilmour (in attesa di ufficialità). La situazionesembra aver irritato anche Antonio Conte.