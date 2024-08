De Gregori in concerto a Roma | fissata la data

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il 2 settembre, Francesco Deporterà il suo tour estivo, ‘Dedal vivo’, sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica dialle ore 21:00. I biglietti sono ancora disponibili su Ticketone, ma rimangono solo gli ultimi posti. In questo tour, il famoso cantautoreno ripropone le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, affiancato dalla sua band. Il gruppo è formato da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni), con Francesca La Colla come corista. A partire dal 29 ottobre, Desarà protagonista di una serie di concerti intimi al Teatro Out Off di Milano, chiamati ‘Nevergreen (perfette sconosciute)’.