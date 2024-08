Conte | Il murale di Maradona è un luogo di culto pazzesco

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Antoniorivela la sua visita notturna aldiai Quartieri Spagnoli. Il tecnico del Napoli: “Bellissima esperienza, si respira un’aria particolare” Antoniosvela un retroscena emozionante: la sua visita notturna aldiai Quartieri Spagnoli. Il tecnico del Napoli ha reso omaggio al Pibe de Oro in segreto, ma l’esperienza lo ha profondamente colpito. Nella conferenza stampa pre Napoli-Parma,ha rivelato: “Sono stato alle 23:30 aldiai Quartieri Spagnoli con mia moglie, mia figlia e mio fratello, non so come avete fatto a scoprirlo, qualcuno mi avrà riconosciuto. Bellissima esperienza, è un posto di, si respira un’aria particolare, incredibile, c’è un’energia pazzesca.