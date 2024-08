Conference League Fiorentina | psicodramma… sfiorato! Esame Puskas Academy superato ai rigori in 9

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Psicodramma di fine estate in salsa europea per la. Fortunatamente, solo. Dopo il clamoroso 3-3 del Franchi, nel quale la squadra toscana ha sottovalutato la giovane, il ritorno alla Pancho Arena, stadio che prende il nome dal soprannome di, ha rischiato di finire in maniera ancora più rocambolesca. De Gea protagonista fin dalle prime battute di gara con alcune parate decisive, partita che non si sblocca fino al 59? quando Moise Kean firma un gol pesantissimo che regala fino al 94? la qualificazione allaPhase dialla. A 1 minuto dalla fine Ranieri trattiene in area di rigore Colley e riceve un cartellino rosso. Rigore trasformato da Nagy per l’1-1 che porta la gara ai supplementari.