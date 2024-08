Basket Serie B Nazionale Jesi pronta al primo test di stagione

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Al via la prima delladi gare amichevoli per Valentini e compagni prima dello starting del 29 settembre. Sabato 31 agosto, ore 18,30, in casa del LoretoPesaro, 30 agosto, 2024 –diper. Sabato 31 agosto ore 18,30 a Pesaro al via la prima delladi amichevoli pre season in vista dello starting ufficiale del 29 settembre (1º di campionato, fuori sede contro Chiusi). Ilsarà contro l’ASD LoretoPesaro. I pesaresi militano nel campionatoB Interregionale e, come dichiarato dallo stesso Presidente Lorenzo Pizza, puntano ancora, dopo aver sfiorato la promozione nellascorsa, a ripetere l’impresa attraverso un capillare restyling, a cominciare dall’allenatore.