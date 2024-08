Basket Divisione regionale 1 L’Aics punta su coach Di Lorenzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Una nuova annata, una nuova esperienza. Con questi presupposti è partita lunedì sera la stagione delche, dopo aver conquistato a giugno la promozione sul campo, quest’anno sarà impegnata nel campionato di1, tornando sui parquet regionali che mancavano dalla stagione 2016/17. Sulla panchina forlivese ci sarà un big della categoria, quel Giampaolo Diche dopo aver ricoperto già il ruolo di responsabile giovanile nella passata stagione, quest’anno ha trovato l’accordo per fare il bis, guidando anche la prima squadra con l’obiettivo di consolidare il progetto giovanile, dando però anche forza a una formazione in grado di ben figurare in un campionato che si preannuncia quanto mai impegnativo.