Attiva a Pisa la banca dati degli immobili destinati a locazione turistica

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 - È iniziata anche in Toscana la fase sperimentale dellaNazionale delle Strutture Ricettive ebreve o per finalità turistiche (BDSR). La piattaforma dedicata bdsr.ministeroturismo.gov.it, giàin altre regioni, consente a titolari e gestori di strutture ricettive, oltre che a locatori diper uso turistico, di richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) utilizzando SPID o CIE. "Durante questa fase sperimentale", spiega il direttore di Confcommercio Provincia diFederico Pieragnoli "non è obbligatorio esporre il CIN, né sono previste sanzioni. La disciplina entrerà pienamente in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione del relativo decreto sulla Gazzetta Ufficiale". Il CIN sarà necessario per la pubblicazioneannunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e