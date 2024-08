Amici 24 caos docenti nella scuola | Maria De Filippi furiosa ad un passo dal debutto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 30 agosto 2024) La partenza di24 è fissata per il 15 settembre 2024 ma ci sarebbero ancora diversi nodi da sciogliere. Stando a quanto rivelato in questi giorni, la situazione nel programma non sarebbe così serena tanto che un retroscena rivela cheDeavrebbe incominciato a lamentarsi di alcune scelte. Si rende noto che la conduttrice non avrebbe digerito i tentennamenti di alcunie i loro cambi di idea, che non avrebbero fatto altro che metterla in difficoltà a pochi giorni dal24: i malumori diDeI casting di24 sono terminati e i telespettatori non aspettano altro di vedere come sarà formata la nuova classe. Tuttavia, c’è un grosso punto interrogativo a creare un certo malcontento generale nel programma.