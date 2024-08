A Ravenna arrivano i Mondiali di Dragon Boat | il programma della sei giorni di gare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 – La 14esima edizione delClub Crew World Championship si svolgerà dal 3 all’8 settembre 2024 nel bacino di Standiana a, un ritorno che il capoluogo romagnolo ha atteso per 10 anni. Per organizzare l’evento hanno lavorato in sinergia la Federazione Internazionale, la Federazione Italiana, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di. ILe lunghe piroghe di origine cinese, munite di pagaia monopala, vengono guidate da un tamburista e da un timoniere, che a seconda delle dimensioni dell’imbarcazione coordinano 10 o 20 vogatori. L’intesa tra i membri dell’equipaggio può essere un fattore determinante per la vittoria, i movimenti vanno sincronizzati col ritmo del tamburo per ottenere una dinamica di perfetta sincronia. IlGli atleti saranno impegnati in tre diverse specialità: i 2000, i 500 e i 200 metri.