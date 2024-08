Wade Wilson chi è il mostro condannato alla pena capitale

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il volto diin questi mesi è diventato noto in tutto il mondo e non sempre per le giuste ragioni. Sui social circolano migliaia di video dedicati a lui, eppure sembra che non sia chiaro a tutti quello che ha commesso cinque anni fa. L’uomo è nato nel 1994 da due genitori giovanissimi, il padre aveva solo 15 anni e la madre 14, i due non si sentivano pronti a crescere un figlio e così l’hanno dato ad un’altra coppia, che aveva già altri due bambini. Già da ragazzinoha iniziato a fare uso di sostanze e queste dipendenze l’hanno portato ad allontanarsi dfamiglia adottiva. A 16 anni al giovane è anche stata diagnosticata la schizofrenia e il disturbo bipolare della personalità e dopo questa diagnosi ha deciso di rimettersi in contatto anche con i genitori biologici.