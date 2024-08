Una sala dedicata a Wladimiro Tulli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo aver celebrato nel 2022 i cento anni dalla nascita di, artista che ha segnato profondamente l’arte del ‘900, con una mostra voluta dall’amministrazione di Civitanova in rete con Macerata e Recanati, la pinacoteca dedica una"all’ultimo dei futuristi", molto legato al museo della città e a Civitanova. "Per noi è un onore ospitare le opere diche porteranno ulteriore prestigio alla raccolta d’arte – le parole del sindaco Fabrizio Ciarapica –. Vogliamo celebrare chi ha portato con la sua esperienza artistica e il suo talento le Marche nel mondo. Per questo ho condiviso il progetto che si realizza grazie alla collaborazione della famiglia, che concede gratuitamente le opere del maestro e che ogni anno le rinnoverà".