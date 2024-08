Ue Ursula von der Leyen-bis? Ecco tutti i dubbi di Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 29 agosto 2024) In Europa è tornato il Patto di Stabilità, tornano le lunghe negoziazioni sulla politica di bilancio e sono pronti a tornare a volteggiare alti i “falchi” del rigore. L’Italia deve ancora ufficializzare il suo commissario nella persona del Ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto, ma già c’è certezza che per l’esponente pugliese di Fratelli d’Italia, per il nostro Paese e pergli avversari dell’austerità nel secondo mandato divon derci sarà da sudare Segui su affaritaliani.it