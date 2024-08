Traffico Roma del 29-08-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto tornata regolare la circolazione sulla diramazione Sud tra Monte Porzio Catone il bivio con laNapoli segnalato dalla polizia locale un incidente con possibili rallentamenti in via del Ponte Pisano nei pressi di via della Pisana prevista questa sera intorno alle ore 20:30 alla riapertura anticipata della tangenziale est tra Largo Passamonti e viale Castrense in direzione San Giovanni a partire da domani venerdì 30 agosto lavori in via Falcone Borsellino e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto la cosiddetta panoramica per effettuare gli interventi sarà necessario chiudere al trans l’intero tratto stradale dalle ore 6 di Domattina fino alle ore 16 di sabato 31 agosto per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.