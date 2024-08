Traffico Roma del 29-08-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Buongiorno e Bentrovati la redazione non molto ilpresente sulle strade della capitale a che ora disagi a causa dei lavori sulla tangenziale est e che resta chiusa tra l’uscita a San Lorenzo Verano in viale Castrense in direzione di San Giovanni presenti code sul posto di termine dei lavori è programmato per il prossimo 2 settembre a causa di lavori di potatura in Viale Guglielmo Marconi fino al 31 di agosto si transita su carreggiata è ridotta tra Piazza Augusto Righi e Piazza della Radio altri lavori presenti in via Giovanni Volpato da via Eugenio Barsanti a via Antonio Pacinotti con riduzione della carreggiata dei rallentamenti trasporto pubblico per lavori di potenziamento delle Infrastrutture nella stazione Termini attive Fino al prossimo 7 settembre modifiche per le linee fl2...