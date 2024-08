Sospetti sanzioni e Stato di diritto L’analisi del gen Costantini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 29 agosto 2024) Alcuni giorni fa, è comparsa la notizia secondo cui l’Ofac (Office of Foreign Assets Control) organismo di controllo dipendente dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha inserito nelle sue liste due aziende italiane e quattro persone fisiche, sospettati di avere rapporti con aziende russe, anche indirettamente mediante triangolazioni finanziarie e/o commerciali. La meritoria attività svolta da organismi come questo, la cui importanza si è accresciuta nel tempo grazie alla lotta al finanziamento del terrorismo dopo l’undici settembre, talvolta ci pone alcuni interrogativi che vorrei in questa sede esaminare. In particolare, rifacendomi al titolo, l’Ofac “sospetta”, essendo un enforcement agency, ossia svolge “indagini” e quindi deduce determinate situazioni, inaudita altera parte, come dicevano i nostri padri.