Sigourney Weaver chiarisce la sua opinione sul futuro di Dana Barrett | la rivedremo in Ghostbusters?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 29 agosto 2024) L'attrice, premiata con il Leone d'Oro alla carriera a Venezia, ha risposto al quesito dei fan degli Acchiappafantasmi. I nuovi capitoli del franchisehanno soddisfatto anche i nostalgici dei primi due film degli anni '80, riportando sul grande schermo anche la maggior parte degli storici personaggi della saga. Da Bill Murray a Annie Potts, che nell'ultimo film ha anche indossato l'iconica tuta. Un solo nome è mancato all'appello, oltre a quello del compianto Harold Ramis e di Rick Moranis, in Minaccia glaciale:. L'attrice ha interpretatonei primi due film e in un cameo sia nella versione femminile del 2016 sia in: Legacy ma non è comparsa nel film di Gil Kenan. TornerÃ