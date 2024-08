Sharon Verzeni spunta un’altra pista | un 35enne è scomparso da Terno d’Isola proprio la notte del delitto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nuova segnalazione legata all’omicidio di. L’informazione arriva ai carabinieri da un commerciante, proprietario di un piccolo chiosco alimentare nel centro di. Lacheè stata uccisa, ha notato circa 10 persone, tutti soliti frequentatori del centro città. Di queste, solo una non si è più fatta vedere per le strade del paese dal quel 30 luglio. Si tratta di un uomo di 35 anni, fino a luglio assiduo frequentatore del centro e soprattutto di piazza VII Martiri – la piazza centrale, da cui si dirama anche via Castegnate – che, dal giorno del, non è più apparso nella zona e risulta. La testimonianza del commerciante – “Saranno una decina, in gran parte marocchini. Fanno sempre un gran casino e sono veloci di lama. Per qualche giorno non li ho più visti, ma pian piano stanno tornando. Tutti, tranne uno.