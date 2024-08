Ruba un iPhone incastrato dal Gps grazie a un’app | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Bologna, 29 agosto 2024 – Un 23enne è statodai carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna per averto insieme a un connazionale un13 Pro. Ad incastrarlo, il Gps. Il ragazzo, straniero, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette per tentato furto aggravato in concorso. È successo di notte, verso le 2, quando una pattuglia del Radiomobile, coordinata dal maggiore Alessio Perlorca, nel corso di un servizio perlustrativo nel centro cittadino, all’altezza di via Righi è stata avvicinata da due giovani ragazzi, uno dei quali ha riferito ai militari di essere stato da poco deto del proprio telefono cellulare13 Pro da due magrebini. Questi, subito dopo il furto, si erano velocemente dileguati.