Reggiana capolista in B Non succedeva dal 1993

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Una notte magica e indimenticabile. Attesa per oltre 31, lunghissimi, anni. Dal 13 giugnoal 27 agosto 2024, epilogo di-Brescia 2 a 0. Ecco quanto hanno dovuto aspettare i tifosi granata prima di rivedere la propria squadra del cuore in vetta alla classifica della Serie B. L’ultima volta, infatti, fu alla fine del campionato 1992-vinto dalla truppa di Marchioro che poi, ovviamente, salì in Serie A. Con ancora i 2 punti in palio per la vittoria (i 3 furono introdotti dal 1994-1995) Morello e compagni chiusero a quota 53 davanti alla Cremonese (51) e al tandem formato da Piacenza e Lecce (48). L’ultima gara si giocò ad Andria e la, già promossa aritmeticamente, perse uno a zero (rete di Insanguine al minuto 80’) nonostante le prodezze di uno scatenato Luca Bucci che non aveva preso bene l’accoglienza riservata a lui e alla sua squadra all’arrivo.