Piana di Bruffione escursionista di 77 anni cade e si ferisce | soccorsa e trasportata in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Brescia, 29 agosto 2024 – Tragedia sfiorata questa mattina: una donna di 77è rimasta ferita dopo essere caduta lungo il sentiero per ladi, a quota 1650 metri, nel Bresciano., ora si trova ricoverata in. E' accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 29 agosto quando i tecnici della stazione di Valle Sabbia, V delegazione bresciana del soccorso alpino, sono stati attivati intorno alle 9.30 dalla centrale operativa. Una squadra, composta da quattro tecnici, tra loro un infermiere del Cnsas, ha raggiunto il luogo dell'infortunio. La donna è stata individuata, stabilizzata eincon l'elisoccorso dell'Areu di Brescia. L'intervento è finito in tarda mattinata, con il rientro delle squadre.