Passerella ancora inaccessibile | Sono tre mesi che aspettiamo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Installata a maggio, lapedonale di Noverasco, a scavalco della Valtidone,non è percorribile. Mancano le scale di accesso e l’area attorno al manufatto ha le sembianze di un cantiere, con transenne e recinzioni. Ai cittadini che devono passare da una parte all’altra della frazione non resta che attraversare la trafficata Sp412 utilizzando il semaforo pedonale poco più avanti. Un attraversamento a raso, additato da più parti come poco sicuro. è questa la situazione nella frazione di Opera (circa 2mila abitanti al confine con Milano), dovein molti a sperare che il ponte pedonale venga ultimato e reso agibile al più presto. A cura della Città Metropolitana di Milano, l’attuale sovrappasso è stato realizzato in sostituzione di uno precedente, che era ammalorato e pericolante, e perciò interdetto al transito dal 2018.