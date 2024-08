Paralimpiadi Parigi 2024 Abodi | Unire Coni e Cip? Serve pazienza ma sono due facce della stessa medaglia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, ha preso parte all’inaugurazione di Casa Italia in occasione del via ai Giochi Paralimpici di. Uno dei temi più caldi davanti ai giornalisti è stato quello relativo alla possibile unione delcon il, il comitato italiano paralimpico: “e rispetto delle storie e delle sensibilità differenti, ma con tutto quello che abbiamo in comune tra questi due mondi arriverà il momento che sarà una decisione – spiega – Questi due mondidue, ladello sport. Lo sport non guarda alle differenze ma cerca di valorizzare il merito e il talento, proprio per questo è uno strumento di inclusione e coesione sociale”.: “, madue” SportFace.