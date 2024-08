Paralimpiadi 2024 Mattarella | da atleti messaggio di dialogo al mondo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (askanews) – “Questo evento è un momento che in questo particolare periodo della storia sottolinea quanto sia importante far prevalere la conoscenza, il, la collaborazione e non la contrapposizione, gli scontri o addirittura le guerre: da qui si lancia unal”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio, incotrando gliitaliani al villaggio dei giochi Paralimpici di Parigi. “Ogni 4 anni le atlete e glidi tutto iloffrono all’umanità momenti particolarmente preziosi, indispensabili – ha aggiunto il capo dello Stato – un’occasione di incontro, di, di conoscenza conda ogni parte del, sarà entusiamante in questi giorni vivere e incontrarsi con ragazzi e ragazze che vengono da ogni parte del”.