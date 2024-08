Napoli Conte | Parma sorpresa in avvio ma vogliamo continuità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Ladei risultati per ilè ora fondamentale. Cerchiamo di farlo contro ilche è ladi questo inizio di campionato, ma siamo pronti a cercareaffrontando sabato una grossa difficoltà". Lo ha detto il tecnico delAntonioin conferenza stampa a Castel Volturno, verso il match di sabato sera contro ilal Maradona. "I miei giocatori – spiega– sanno già cosa penso per sabato sera, da ieri ho fatto rizzare loro le antenne, ho mostrato alla squadra undi grande livello, che ha battuto il Milan e aveva battuto anche l'Atalanta in amichevole, e ha pareggiato a Firenze. Ha in organico giocatori forti, con grande energia: una squadra giovane a cui se lasci campo nelle ripartenze ti fa male.