Myrta Merlino fa delle confessioni su Pomeriggio 5 | Momenti di strizza

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lunedì torna in onda su Canale 5 il programma pomeridiano5 e per l’occasioneha rilasciato una serie di interviste dove ha raccontato il suo approccio al programma che per anni è stato di Barbara d’Urso. Al settimanale Chi la conduttrice ha spiegato come si è rapportata con un pubblico che per molto tempo è stato abituato ad un’altra padrona di casa e adesso al magazine Oggi la giornalista ha parlato del suo lavoro a5 e del compagno Marco Tardelli. Tra le tante coseha ammesso di aver avuto deidinell’affrontare questa nuova avventura (ed è comprensibile). Lunedì 2 settembre su #Canale5 riparte #5 con la conduzione di. pic.twitter.com/Yznho5hsuH — GF NEWS (@GF17news) August 23, 2024su5: “Ho fatto un bagno di umiltà,di”.